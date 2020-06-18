Петербуржцев удивил «высокий» участник дорожного движения

Ранним утром петербуржцы заметили необычный транспорт на дорогах города – высокий велосипедист. Очевидцы предположили, что если водитель упадет, то беды не миновать.

Об этом стало известно в четверг, 18 июня. Кадры непривычного вида транспорта опубликовали в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Автор фото отметил, что ему смешно, но при этом велосипед занимает всю правую полосу. По его мнению, если велосипедист упадет, то без жертв вряд ли обойдется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два водителя устроили драку на КАД. По словам очевидцев, потасовка случилась из-за гордости обоих мужчин.