МФЦ в Петербурге не справляются с наплывом посетителей

МФЦ в Петербурге не справляются с наплывом посетителей
Фото: https://gu.spb.ru/mfc/

Многофункциональные центры Северной столицы недавно вернулись к работе после снятия ограничений, поэтому пока наблюдаются сложности с организацией потока посетителей.

Многочисленные жалобы поступают от петербуржцев в центр «Мои документы» на сотрудников МФЦ. Горожане объясняют, что в организации не успевают вовремя принимать и отдавать необходимые документы. Основные сложности у жителей Петербурга возникают при оформлении прав на недвижимость.

В «Моих документах» отмечают, что многие МФЦ осознают эту проблему и просят записываться заранее. При этом онлайн-запись не работает, можно только предварительно позвонить по телефону. Правда, при вам звонке ответит автоответчик, который оповещает, что в ближайшие две неделю наблюдаются сложности с регистрацией прав на недвижимость ввиду большого количества заявлений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ вернулись к работе с 25 мая.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мои документы мфц санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Арендаторы массово покидают Невский проспект
Петербурженку изнасиловали на пляже в Сестрорецке после алкогольного застолья
В центре Петербурга лжегазовщик на 16,5 тысяч обманул 85-летнюю старушку
В Колпино ранним утром заметили спешащего лося
На Россию надвигаются аномальные холода, Петербург — не исключение
Лже-пожарные обокрали пожилую петербурженку
МФЦ в Петербурге не справляются с наплывом посетителей
Жара в Петербурге заставила ладожских нерп «по-настоящему» пить воду