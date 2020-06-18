МФЦ в Петербурге не справляются с наплывом посетителей

Многофункциональные центры Северной столицы недавно вернулись к работе после снятия ограничений, поэтому пока наблюдаются сложности с организацией потока посетителей.

Многочисленные жалобы поступают от петербуржцев в центр «Мои документы» на сотрудников МФЦ. Горожане объясняют, что в организации не успевают вовремя принимать и отдавать необходимые документы. Основные сложности у жителей Петербурга возникают при оформлении прав на недвижимость.

В «Моих документах» отмечают, что многие МФЦ осознают эту проблему и просят записываться заранее. При этом онлайн-запись не работает, можно только предварительно позвонить по телефону. Правда, при вам звонке ответит автоответчик, который оповещает, что в ближайшие две неделю наблюдаются сложности с регистрацией прав на недвижимость ввиду большого количества заявлений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ вернулись к работе с 25 мая.