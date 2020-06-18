В Колпино ранним утром заметили спешащего лося

Жители Колпино ранним утром заметили лося, который несся по проезжей части. К счастью, машин на дорогах еще не было.

Видеозапись со спешащим животным появилась в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Испуганный маленький лось», — написала подписчица.

На опубликованных кадрах видно, что лось то и дело пытается перегнать автомобилиста. Под конец ролика животное скрылось за деревьями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лось угодил под колеса легкового автомобиля на трассе «Скандинавия». Судя по снимкам, размещенным в одной из групп соцсети «ВКонтакте», машина превратилась в груду металла. Без пострадавших не обошлось.