На берегу Финского залива на мужчину и женщину напали с ножом

В Кировском районе Северной столицы задержан 40-летний петербуржец, совершивший вооруженное нападение на мужчину и женщину.

Как объяснили в правоохранительных органах, в полицию Кировского района 17 июня обратился диспетчер службы скорой помощи и рассказал, что возле дома №1 на улице Доблести обнаружены два человека с ножевыми ранениями. Прибывшие на место происшествия стражи порядка увидели 42-летнюю безработную женщину и 27-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, оба госпитализированы, в среднем и тяжелом состоянии.

Полицейским удалось установить, что ночью между ними и неизвестным третьим участником произошла крупная ссора, приведшая к вооруженному нападению. Немногим позже был задержан предполагаемый виновник преступления, неработающий 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Седова на прохожего напали двое хулиганов и избили его, отобрав телефон.