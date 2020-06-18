Из реки Тосна вытащили тело четырехлетней девочки

Из реки Тосна вытащили тело четырехлетней девочки
По факту произошедшего проводится проверка. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленобласти пропала четырехлетняя девочка после после купания на берегу реки Тосна.

В отдел полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже ребенка в садоводческом массиве «Заречное» в СНТ «Восток». Как стало известно gazeta.spb.ru, девочка пропала по недосмотру родителей. Правоохранители установили, что семья благополучная, на учете не состоит.

В ночь на четверг, 18 июня, в результате проведения поисковых мероприятий труп ребенка нашли в воде у берега. Тело девочки направили в морг для установления причины смерти.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маленькая девочка утонула у пирса в Сосновом Бору. По предварительным данным, девочка гуляла на пирсе вместе с бабушкой и братом. В какой-то момент малышка поскользнулась и упала в воду.

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