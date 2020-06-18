Все пляжи Петербурга оказались забракованы Роспотребнадзором

В течение полутора месяцев специалисты Роспотребнадзора в Петербурге проверяли качество пляжей. За это время было взято 252 пробы воды.

К сожалению, эксперты выяснили, что ни одна акватория на территории Северной столицы не соответствует санитарным нормам и не подходит для купания. Об этом в среду, 17 июня, сообщили на официальном сайте ведомства. Специалисты проводили санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования — по всем критериям показатели оказались критическими.

На территории Ленинградской области ситуация немногим лучше — лишь десять мест из 41 исследованных подходят для отдыха.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о жалобах петербуржцев, чрезвычайно возмущенных горами мусора на пляже в Ольгино. Жители Северной столицы остались недовольны не только действиями служб, призванных следить за состоянием места отдыха, но и других горожан, которые бездумно мусорят в общественном пространстве.