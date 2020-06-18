Все пляжи Петербурга оказались забракованы Роспотребнадзором

Все пляжи Петербурга оказались забракованы Роспотребнадзором
В Ленобласти ситуация немногим лучше. Фото: Baltphoto

В течение полутора месяцев специалисты Роспотребнадзора в Петербурге проверяли качество пляжей. За это время было взято 252 пробы воды.

К сожалению, эксперты выяснили, что ни одна акватория на территории Северной столицы не соответствует санитарным нормам и не подходит для купания. Об этом в среду, 17 июня, сообщили на официальном сайте ведомства. Специалисты проводили санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования — по всем критериям показатели оказались критическими.

На территории Ленинградской области ситуация немногим лучше — лишь десять мест из 41 исследованных подходят для отдыха.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о жалобах петербуржцев, чрезвычайно возмущенных горами мусора на пляже в Ольгино. Жители Северной столицы остались недовольны не только действиями служб, призванных следить за состоянием места отдыха, но и других горожан, которые бездумно мусорят в общественном пространстве.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пляжи роспотребнадзор санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Все пляжи Петербурга оказались забракованы Роспотребнадзором
На месте магазина «Верный» в Мурино откроют детский сад
В Петербурге нашли еще 231 зараженного коронавирусом, смерть подтвердили у ...
В России подтвердили 7,8 тысяч новых случаев коронавируса
«Союзмультфильм» представил новых героев «Ну, погоди!»: ...
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23 тысяч человек
Из реки Тосна вытащили тело четырехлетней девочки
На берегу Финского залива на мужчину и женщину напали с ножом