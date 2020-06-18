Разыскиваемого по всей стране преступника задержали, когда тот пришел в МРЭО в Петербурге

Разыскиваемого по всей стране преступника задержали, когда тот пришел в МРЭО в Петербурге
МРЭО на Северном проспекте. Фото: google.maps

Сотрудники Росгвардии задержали объявленного в федеральный розыск мужчину в МРЭО на севере Петербурга.

Как сообщает пресс-служба УВО ВНГ по Петербургу, днем 17 июня мужчина пришел в межрайонный регистрационно-экзаменационный отде ГИБДД на Северном проспекте. Сотрудники отдела проверили его документы и установили, что он находится в федеральном розыске за укрывательство преступления, совершенного на территории Курской области.

Сотрудники незаметно нажали тревожную кнопку, после чего на месте прибыл наряд вневедомственной охраны. Стражи порядка передали его полицейским.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная полиция задержала в Пулково мошенника, находящегося в федеральном розыске. Задержанный правоохранителями 31-летний житель Московской области, как оказалось, скрывался от полиции за мошенническое преступление.

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