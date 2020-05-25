Транспортная полиция задержала в Пулково мошенника, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники транспортной полиции, работающие в аэропорту Пулково задержали гражданина, находящего в розыске.

О случившемся в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте. Задержанный правоохранителями 31-летний житель Московской области, как оказалось, скрывался от полиции за мошенническое преступление. Однако за что именно разыскивают злоумышленника, не уточняется, как и обстоятельства его задержания в петербургском аэропорту.

Известно, что в настоящее время сотрудники Линейного отдела МВД РФ в аэропорту Пулково передали информацию о мошеннике инициатору розыска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Санкт-Петербурга задержала троих предполагаемых участников мошеннической группы, которые выманивали у стариков деньги, притворяясь попавшими в беду родственниками.