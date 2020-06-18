В «Невском центре» вместо «Стокманна» откроется «Азбука вкуса»

По информации “Ъ-СПб”, помимо «Азбуки вкуса» на освобождающиеся площади претендовала X5 Retail Group. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

По информации “Ъ-СПб”, помимо «Азбуки вкуса» на освобождающиеся площади претендовала X5 Retail Group. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Вместо гастронома «Стокманн» на цокольном этаже торгового комплекса «Невский центр» в ноябре текущего года откроется «Азбука вкуса».

Продуктовый ритейлер и арендодатель подписали соглашение сроком на десять лет. В пользование «Азбуки вкуса» переходит 2,2 тысячи квадратных метров цокольного этажа «Невского центра», передает «Коммерсантъ — Санкт-Петербург». При этом размер инвестиций и арендная ставка остаются неизвестными.

Напомним, что «Стокманн», входивший в торговую сеть «Лэнд» прекратил работу 16 июня. Причиной закрытия стали суровые условия коронавирусного кризиса: ритейлер, ввиду резкого падения оборотов, отказался от высокой арендной ставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса «скосила» половину магазинов торговых сетей по всей стране. Примерно 65% ритейлеров будут вынуждены закрыть до 15 своих магазинов.