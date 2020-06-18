Велосипедистов просят не кататься по петербургской дамбе

Дирекция КЗС обратилась к петербуржцам с просьбой отказаться от «непреодолимого желания» прокатиться по дамбе.

С наступлением лета все больше городских велосипедистов рвутся прокатиться через Финский залив по дамбе. В связи с этим дирекция КЗС решила напомнить местным жителям, что дорога на дамбе предназначена только для машин.

«Участок кольцевой автодороги А-118, проходящий по гребню защитных дамб, является автомагистралью и обозначен знаками 5,1, 5,2» — говорится в сообщении пресс-службы.

В КЗС напомнили, что ПДД РФ запрещает движение велосипедов на автомагистралях, поскольку это может быть опасно для жизни. Водители, которые явно не ожидают увидеть велосипедистов на дамбе и несутся с огромной скоростью, могут попасть в ДТП из-за маневров. Кроме того, велосипедист может запросто упасть со своего «железного коня» из-за вихревых потоков, которые создают большегрузы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге местных рыбаков просят не рыбачить у дамбы.