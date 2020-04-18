В Петербурге местных рыбаков просят не рыбачить у дамбы

В Петербурге местных рыбаков просят не рыбачить у дамбы
Фото: дирекция КЗС

Дирекция комплекса защитных сооружений просит петербургских рыбаков не рыбачить около дамбы, чтобы не создавать дополнительную угрозу распространения COVID-19.

Как сообщили в дирекции КЗС, в последнее время местные жители все чаще выходят ловить рыбу на судопропускные и водопропускные сооружения КЗС. Тем самым они ставят под угрозу заражения коронавирусом других людей.

Дирекция комплекса попросила петербуржцев отказаться от рыбалки во время бушующей в городе эпидемии коронавируса, а также напомнила, что на гидротехнических сооружениях запрещено ловить рыбу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев просят отказаться от прогулок по дамбе, а также призывают выполнять рекомендации Роспотребнадзора по самоизоляции.

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