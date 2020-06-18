В достройку проблемных объектов Ленобласти вложат 10 миллиардов

В июне и июле будут приняты принципиальные решения по основным долгостроям Ленинградской области. В этом уверен губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам Дрозденко, правительство Ленобласти выполнило свои обязательства, связанные с главными долгостроями региона. Сейчас власти ожидают решений фонда «Дом.рф», пишет online47.ru.

«Поэтому эта проблема не кажется нам тупиковой, мы будем ее решать», — сказал губернатор.

До конца 2020 года в Ленобласти планируется ввести в эксплуатацию 25 домов. Речь идет об объектах, которые были построены за счет бюджетных и внебюджетных ресурсов правительства.

Как сообщил Дрозденко, в течение трех лет в достройку проблемных объектов будет вложено 10 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области ведется строительство 20 школ. Девять из них будут открыты до конца 2020 года: шесть к сентябрю и три позднее.