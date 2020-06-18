До конца года в Ленобласти откроют девять школ

До конца года в Ленобласти откроют девять школ
В Ленобласти строится 20 школ. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Ленинградской области ведется строительство 20 школ. Девять из них будут открыты до конца года, сообщил губернатор Александра Дрозденко.

Шесть учреждений начнут работу до первого сентября, еще три планируется открыть до конца года.

«Как только открываем новую школу, тут же начинаем строить очередную – у нас «револьверный» подход к строительству новых объектов», — приводит слова Дрозденко online47.ru.

Аналогичный подход применяется при строительстве детских садов. По словам губернатора, в 2020 году в регионе будут введены 15 детских садов. Четыре из них планируется открыть до осени.

Инвестиции в строительную сферу региона составили 11,2 млрд рублей. Изначально регион планировал вложить 9,5 млрд, но потом принял решение об увеличении финансирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выпускные в школах Ленинградской области прошли в онлайн-формате. Трансляцию празднования можно было увидеть в прямом эфире.

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