Школьников Ленобласти ждет онлайн – выпускной

Школьников Ленобласти ждет онлайн – выпускной
Школьников в этом году ждет онлайн-выпускной. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Школьники Ленобласти все-таки смогут отметить выпускные, но в другом формате.

Выпускников школ и учреждений среднего специального образования в Ленобласти в этом году ждет праздник в онлайн-формате, сообщает Оnline47.ru.

В прямом эфире телеканала ЛенТВ24 17 июня в 17:00 покажут выпускной «Мы вместе!».

В программу онлайн -выпускного входит поздравления от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, выступления известных музыкальных исполнителей и самих выпускников, которые прощаются со своими учителями и вступают во взрослую жизнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министерство просвещения намерено организовать для школьников выпускной в очном формате, в случае, если позволит эпидобстановка. Вероятно, возможность проведения обычного выпускного коснется тех регионов, где ситуация с коронавирусом будет показывать положительную динамику.

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