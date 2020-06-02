В Минпросвещения планируют провести очный выпускной для школьников

Решение о возможности проведения праздника в очном формате будут принимать региональные власти. Фото: pixabay.com

Решение о возможности проведения праздника в очном формате будут принимать региональные власти. Фото: pixabay.com

Министерство просвещения намерено организовать для школьников выпускной в очном формате, в случае, если позволит эпидобстановка.

Об этом в понедельник, 1 июня, заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время онлайн-фестиваля «Большая перемена». Он отметил, что надеется на восстановление эпидемиологической обстановке ко времени выпускных в стране. Кравцов подчеркнул, что в министерстве хотели бы организовать для всех выпускников праздник в привычном, очном формате.

Вероятно, возможность проведения обычного выпускного коснется тех регионов, где ситуация с коронавирусом будет показывать положительную динамику. Вопрос, скорее всего, будет решаться местными властями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники Северной столицы до конца мая получили все положенные им продуктовые наборы.