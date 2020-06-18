Дрозденко рассказал о планах по очистке стоков в Ленобласти

Александр Дрозденко: "в большие города мы приходим с большими проектами". Фото: Balpthoto

Александр Дрозденко: "в большие города мы приходим с большими проектами". Фото: Balpthoto

Губернатор Ленобласти поднял вопрос очистки стоков в Ленинградской области.

Как сообщает online47, глава области отметил, что важно не только очистить воду и предоставить ее местным жителям, но и забрать и очистить стоки.

Для этого в области решили использовать современные модульные станции очистки воды, строительство которых начнется в Ленобласти в этом году.

«Стоит задача: до 1 января 2023 года те населенные пункты Ленобласти, которые сегодня не очищают стоки, должны иметь модульные очистные сооружения», – сказал Александр Дрозденко.

По словам губернатора, в Выборге, в частности, разработают проект очистного сооружения за 900 млн рублей. А в целом в течение пяти лет областной водоканал получит инвестиции в размере 9 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2024 году в Ленобласти расселят десятки тысяч аварийных домов.