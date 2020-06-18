Дрозденко рассказал, как можно решить вопрос по обращению с отходами в Ленобласти

Дрозденко: первоначально необходимо отойти от технологий "прошлого века", когда мусор свозят на полигон. Фото: pixabay.com

Дрозденко: первоначально необходимо отойти от технологий "прошлого века", когда мусор свозят на полигон. Фото: pixabay.com

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко разъяснил, что необходимо сделать для решения проблемы оборота мусора в регионе.

По его словам, первоначально необходимо отойти от технологий «прошлого века», когда мусор свозят на полигон. Вместе этого нужно сортировать отходы в три этапа и отдавать на переработку, сообщает online47.

«Вторая задача – мы должны взять контроль над потоком мусора. И третье – должны быть единые правила игры для всех участников рынка, – резюмировал Александр Дрозденко.

В связи с этим глава региона обратился к президенту с просьбой, чтобы областной агломерации установили отдельные правила, разработали отдельные технологии и выделили отдельный бюджет.

По словам Дрозденко, если правительство поддержит 47 регион в этом вопросе, то проблему удастся решить в течение нескольких лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал о планах по очистке стоков в Ленобласти.