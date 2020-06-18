В Ленобласти хотят поднять прожиточный минимум выше, чем по России

В Ленобласти хотят поднять прожиточный минимум выше, чем по России
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко (справа). Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Бюджет региона должен быть социально ориентированным. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Большая часть бюджетных средств должна быть направлена на решение социальных задач и инвестиции в жителей, уверен Дрозденко. Власти региона намерены задать социальные стандарты выше, чем в среднем по России.

«Например, к прожиточному минимуму прибавляем 15% и для других социальных показателей, улучшающих жизнь людей, устанавливаем высокую планку», — приводит слова Дрозденко online47.ru.

Регионы должны переходить «от инвестиции в экономику к инвестициям в человека», отметил он. Это означает, что люди — основа любого региона, экономики и жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области принимают меры по удерживанию врачей в регионе. Речь идет о росте зарплаты, улучшении условий работы и предоставлении жилья.

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