В Ленобласти хотят поднять прожиточный минимум выше, чем по России

Бюджет региона должен быть социально ориентированным. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Большая часть бюджетных средств должна быть направлена на решение социальных задач и инвестиции в жителей, уверен Дрозденко. Власти региона намерены задать социальные стандарты выше, чем в среднем по России.
«Например, к прожиточному минимуму прибавляем 15% и для других социальных показателей, улучшающих жизнь людей, устанавливаем высокую планку», — приводит слова Дрозденко online47.ru.
Регионы должны переходить «от инвестиции в экономику к инвестициям в человека», отметил он. Это означает, что люди — основа любого региона, экономики и жизни.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области принимают меры по удерживанию врачей в регионе. Речь идет о росте зарплаты, улучшении условий работы и предоставлении жилья.