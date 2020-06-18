Власти Ленобласти рассказали, как удерживают врачей в регионе

В Ленобласти рассказали, как удержать медиков в регионе. Фото: unsplash.com

В Ленобласти рассказали, как удержать медиков в регионе. Фото: unsplash.com

Ленинградская область входит в топ-3 регионов России по обеспеченности врачами. Какие меры принимаются для того, чтобы удерживать медиков, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Первое условие — достойная зарплата. В Ленинградской области заработок врачей вдвое выше средней зарплаты по регионам. В первом квартале 2020 года он составил 82-84 тыс. рублей.

«Во-вторых, важны условия работы врачей. А мы очень много тратим на модернизацию здравоохранения», — приводит слова Дроздено online47.ru.

Третий год подряд в ремонт поликлиник и больниц Ленобласти вкладывают миллиард рублей. Средства направляют на приобретение нового оборудования, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, а также на покупку передвижных лабораторий.

Еще один способ удержать медиков — предоставление жилья, добавил Дрозденко. С нового бюджетного года молодые семьи врачей в течение трех лет будут получать служебное жилье, одинокие врачи — в течение пяти лет. Через 10 лет медики смогут получить данное жилье в собственность либо приватизировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медикам, работающим с коронавирусными пациентами, пересчитают стаж работы. В 2020 году их трудовой день будет засчитываться за три.