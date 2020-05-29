Медикам пересчитают трудовой стаж за работу в условиях пандемии

Подавать информацию о работе сотрудников будут сами работодатели. Фото: Baltphoto

Подавать информацию о работе сотрудников будут сами работодатели. Фото: Baltphoto

Всем медикам в России, которые трудились в период пандемии над лечением зараженных коронавирусом, пересчитают стаж работы. В 2020 году день их работы будет засчитываться за три.

Соответствующий проект постановления по поручению главы государства Владимира Путина разработали в Министерстве труда. Льготный порядок формирования пенсионного стажа будет действовать на протяжении эпидемии, отчитались в ведомстве.

Все сведения о работе в условиях пандемии COVID-19 будут подаваться работодателями врачей в территориальные органы Пенсионного фонда. Отметим, что на сегодняшний день медработники получают страховую пенсию досрочно, по истечении 25 лет работы в сельской местности или 30 в городских учреждениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал медиков забыть об отпуске и отдыхе на время пандемии.