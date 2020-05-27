Кадыров призвал врачей забыть об отдыхе на время пандемии

Кадыров призвал врачей забыть об отдыхе на время пандемии
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех людей, работающих сейчас с коронавирусом, отказаться от отпусков и отдыха до окончания коронавирусной пандемии.

Как сообщает РИА Новости, чеченский лидер заявил на заседании оперативного штаба по COVID-19, что все работники, сражающиеся сейчас с коронавирусом, по возможности должны забыть об отпуске и отдыхе до окончания пандемии.

Кадыров сравнил коронавирус с настоящей войной, где человечество сражается с невидимым врагом. При этом для медиков и правоохранителей это уже не работа, а «долг». Он также поделился мнением, что те, кто не чувствует такой ответственности, «должны покинуть команду».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кадыров находится под наблюдением медиков из-за коронавируса. Официального подтверждения информации о главе Чеченской Республики на данный момент не поступало.

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