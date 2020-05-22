Кадыров находится под наблюдением медиков из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заболевание коронавирусом.
Об этом стало известно в четверг, 21 мая. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в медицинских кругах столицы, официального подтверждения информации о главе Чеченской Республики на данный момент не поступало.
Напомни, на вчерашний день в Чечне диагноз коронавирусная инфекция поставили 1026 местным жителям. За время с начала пандемии от инфекции умерло 11 человек.
Среди правительства коронавирус уже обнаружили у премьера Михаила Мишустина, министра Культуры Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кадыров возмущен из-за врачей, которые жалуются на нехватку масок.