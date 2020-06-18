Дрозденко: Петербург и Ленобласть должны объединить усилия, чтобы решить вопрос с отходами

Недобросовестные перевозчики сбрасывают мусор на поля и в леса, что привело к появлению более чем тысячи нелегальных свалок. Фото: пресс-служба МОО "Зеленый фронт"

Недобросовестные перевозчики сбрасывают мусор на поля и в леса, что привело к появлению более чем тысячи нелегальных свалок. Фото: пресс-служба МОО "Зеленый фронт"

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к президенту с предложением создать единого оператора по обращению с отходами для Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает online47, глава области пояснил, что отходы уже на протяжение многих лет вывозят из Петербурга в Ленобласть. Однако раньше у города было два полигона, а сегодня они оба закрыты. Также нет ни одного современного завода по переработке мусора.

При этом Ленобласть не могут закрыть для приема мусора, поскольку через несколько дней после этого улицы Петербурга начнут заполоняться отходами.

«Но, конечно, мы должны работать по единому механизму. Мы в Ленобласти выбрали регионального оператора, и он установил правила контроля за оборотом мусора», — сказал Дрозденко, отметив, что в регионе начали следить за всеми мусоровозами с помощью спутников ГЛОНАСС.

Проблем добавляют и недобросовестные перевозчики, которые сбрасывают мусор на поля и в леса, что привело к появлению более чем тысячи нелегальных свалок, триста из которых уже ликвидировали.

«Сейчас мы готовим изменения в областном законодательстве для того, чтобы все собственники земельных участков несли ответственность не только за уборку мусора, но и компенсировали нанесенный природе и населению ущерб от того, что они, пусть даже временно, складировали мусор», – добавил губернатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал о планах по очистке стоков в Ленобласти.