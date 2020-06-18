Путин показал «тайную комнату» в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете. Обычно она скрыта от посторонних глаз.

Комната расположена в первом корпусе Кремля. Мини-тур по ней Путин провел в эфире программы «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Президент показал журналистам свой рабочий кабинет, а затем рассказал, что за дверью находится еще несколько помещений. Доступ представителей СМИ туда прежде был закрыты.

«Там столовая и комната отдыха», — пояснил Путин.

Интерьер «тайной комнаты» выполнен в светлых тонах. На стене висит портрет Петра I. На столе можно заметить детские рисунки, подаренные президенту. По словам Путина, атмосфера в данных помещениях обычно рабочая, несмотря на их назначение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево установили туннель для дезинфекции. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.