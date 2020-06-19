На Приморском проспекте мотоциклист снес пешехода

На Приморском проспекте мотоциклист снес пешехода
Авария на Приморском проспекте. Фото: vk.com/spb_today.

Мотоциклист сбил пешехода у дома №14 на Приморском проспекте. ДТП произошло вечером 18 июня.

В отделе пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 30-летний мужчина, управляя мотоциклом, сбил пешехода. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Соответствующая фотография опубликована в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пострадавший получил тяжелые травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино иномарка на пешеходном переходе сбила двух женщин и четверых детей. Внедорожник «Фольксваген Туарег» на пешеходном переходе возле дома №51 по Октябрьской улице сбил двух женщин с маленькими детьми.

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