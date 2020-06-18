В Колпино иномарка на пешеходном переходе сбила двух женщин и четверых детей

В Колпино иномарка на пешеходном переходе сбила двух женщин и четверых детей
Девочки получили травмы, женщины отделались испугом. Фото: pixabay.com

Утром 18 июня в Колпинском районе Северной столицы произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек: две женщины и четверо детей.

Внедорожник «Фольксваген Туарег» на пешеходном переходе возле дома №51 по Октябрьской улице сбил двух женщин с маленькими детьми. По предварительной информации, авария произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшие женщины, 31 и 32 лет, отделались легкими травмами, они, как и четыре девочки в возрасте от 4 до 8 лет, отправлены в больницу, врачи оценивают состояние детей как среднетяжелое.

За рулем автомобиля, совершившего наезд, находился 66-летний житель Петербурга, передают в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и области. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области нетрезвый полицейский сбил насмерть рабочего.

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В Колпино иномарка на пешеходном переходе сбила двух женщин и четверых детей
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