Погибший от удара молнии юный житель Колпино отдыхал на Финском заливе с родителями

В Петродворцовом районе Петербурга правоохранители изучают обстоятельства смерти ребенка на берегу Финского залива. Мальчика ударила молния.

Трагедия случилась в четверг, 18 июня.В 19:53 в отдел полиции поступила информация от медиков «скорой» о том, что в Ломоносове обнаружено тело ребенка шести лет, жителя Колпино.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ребенок отдыхал вместе с родителями, а около 18:30 произошло поражение током. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти. Выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти школы и детские сады спасут от молний.