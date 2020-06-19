Погибший от удара молнии юный житель Колпино отдыхал на Финском заливе с родителями

Погибший от удара молнии юный житель Колпино отдыхал на Финском заливе с родителями
Молния ударила в ребенка. Фото: unsplash.com

В Петродворцовом районе Петербурга правоохранители изучают обстоятельства смерти ребенка на берегу Финского залива. Мальчика ударила молния.

Трагедия случилась в четверг, 18 июня.В 19:53 в отдел полиции поступила информация от медиков «скорой» о том, что в Ломоносове обнаружено тело ребенка шести лет, жителя Колпино.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ребенок отдыхал вместе с родителями, а около 18:30 произошло поражение током. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти. Выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти школы и детские сады спасут от молний.

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