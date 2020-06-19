Надо быть спокойным и упрямым

Только во время кризиса, в том числе, и такого, как пандемия коронавируса, это совсем непросто.

Мы беспокоимся за свое здоровье, за близких, боимся заболеть или потерять свою работу. Пользы от этих переживаний нет никакой, а для психики – это испытание на прочность. Неизвестность и неопределенность, по мнению Стюарта Шенкмана, руководителя отдела психологии Медицинской школы имени Файнберга в Северо-Западном университете в Чикаго, одни из главных факторов, вызывающих хроническую тревожность, которая на фоне коронакризиса проявляет себя особенно ярко.

Это подтвердили результаты глобального изучения мнения жителей разных стран, проведенного в мае этого года исследовательской компанией Ipsos, в котором приняли участие более 16 000 человек.

Тревога коснулась многих людей. Например, 34% респондентов из России отметили, что живут со страхом быть уволенными. Еще больше, 61% респондентов из числа россиян, отметили, что обеспокоены нарастающим уровнем бедности. По совокупности факторов больше всего за завтрашний день беспокоятся в Бразилии (41%), Мексике (35%), России и Южной Африке (32%) и Канаде (29%).

Также респонденты отмечают взаимосвязь тревоги с настроением и качеством сна. Пандемия без всяких преувеличений стала настоящим испытанием для психики. Теперь бытовые жизненные проблемы способны вызвать неадекватную реакцию со стороны нервной системы, в сопровождении постоянного чувства напряжения.

Еще респонденты отметили влияние уровня тревоги на настроение, жизненный тонус и сон. Стоит признать, что пандемия стала настоящим испытанием для психики. Посильные жизненные проблемы способны вызвать теперь неадекватную реакцию организма, все это сопровождается напряженностью и депрессивным настроем. В общем, ситуация характеризуется кратко и емко: сейчас рванет.

Интуитивно чувствуя стресс, люди пытаются его компенсировать: заедают, много курят и пьют, что, конечно, ситуацию не спасает.

Из более рациональных способов борьбы с хронической повышенной тревожностью россияне предпочитают преимущественно традиционную копеечную настойку валерианы, а из серьезных средств предпочитают разработку российских фармакологов «Афобазол». Это уникальный препарат из класса анксиолитиков.

В борьбе с тревожностью он может помочь, так как не просто снижает повышенную тревогу и напряженность, спасает от раздражительности, депрессивного настроения и неуверенности, но и защищает нервные клетки от повреждающего воздействия стрессовых факторов. При этом не вызывает сонливости и привыкания.

В чем секрет действенности этого лекарственного средства? В свое время ученые из НИИ фармакологии им. В.В. Закусова выяснили, что разные реакции на стресс у животных обусловлены различиями в способности рецепторов нервных клеток связываться с рецептором ГАМК (это белок, воздействующий через G-белки на калиевые ионные каналы клетки).

Страх возникает, если эта способность снижена. Исходя из этого, ученые создали молекулу вещества, которая улучшает этот процесс, обеспечивая нормальный процесс прикрепления ГАМК к рецепторам.

«Афобазол» уже более 10 лет успешно решает проблему повышенной тревожности, страхов и депрессивных проявлений.

Стоимость препарата, конечно, не сопоставимо доступнее с ценой обращения к психологам и психотерапевтам, поэтому часто выбор очевиден.

Обладая такими качествами, «Афобазол» помогает сохранять оптимальный уровень качества жизни, ведь его фундаментом было остается здоровье, как физическое, так и ментальное.