В Неве нашли труп пожилого марийца

В Василеостровском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти пожилого уроженца Марийской АССР. Его тело нашли в Неве.

Как стало известно gazeta.spb.ru в четверг, спасатели вытащили труп мужчины у дома №7 по Университетской набережной из реки Невы. На вид ему 80 лет.

Выяснилось, что погибший уроженец Марийской АССР, ему было 74 года. Пожилой мужчина проживал в Петербурге на Выборгском шоссе. На теле признаков насильственной смерти не увидели. Точная причина смерти устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в реке Мга в Кировском районе Ленинградской области обнаружили тело неизвестного. Труп нашел подросток, решивший искупаться.