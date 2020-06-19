В Ленобласти пенсионерка стала жертвой мошенников

В полицию обратилась пенсионерка и рассказала о том, что что двое неизвестных подъехали к ее дому в садоводстве «Невское» и предложили купить два комплекта постельного белья стоимостью 50 тысяч рублей каждое.

Как стало известно gazeta.spb, пенсионерка после покупки не досчиталась еще 12 тыс. рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пожилая женщина не может вспомнить примет мошенников и машины, на которой они уехали. Полиция изъяла два комплекта постельного белья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники с правоохранительных органов Северной столицы разыскивают мошенника, который, притворившись адвокатом, обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей.