В Петербурге мужчина избил соседку за то, что она держала в квартире много котов

У женщины в квартире было много котов. Фото: Pixabay

У женщины в квартире было много котов. Фото: Pixabay

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в январе 2020 года. Как полагает следствие, обвиняемый в подъезде дома, в ходе ссоры из-за того, что женщина развела в своей квартире много котов, нанес потерпевшей твердым тупым предметом удары, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская авиакомпания «Аэрофлот» намерена выплатить хозяину двух котов, погибших в самолете во время перелета, Максиму Чумаченко три тысячи рублей. Это компенсация за разбитую переноску.