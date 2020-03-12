«Аэрофлот» предложил хозяину погибших котов компенсацию в размере 3 тыс. рублей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» намерена выплатить хозяину двух котов, погибших в самолете во время перелета, Максиму Чумаченко три тысячи рублей. Это компенсация за разбитую переноску. Также ему вернут оплату сверхнормативного багажа в размере $75.

Как сообщает «Москва.ру», авиаперевозчик так и не извинился перед Чумаченко за гибель питомцев. Компания рассмотрела все обстоятельства произошедшего, однако так и не увидела своей вины. «Аэрофлот» готов компенсировать мужчине только стоимость контейнера для перевозки котов, который «случайно упал» с транспортера при разгрузке багажа, которой занималась компания «Шереметьево Хэндлинг».

Вскрытие показало, что животные умерли в результате «сильного травматического поражения под воздействием необычно большого стресса». Третья кошка осталась в живых, однако у нее диагностировано обморожение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шереметьево расследуется смерть двух котов при перевозке.