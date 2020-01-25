В Шереметьево расследуется смерть двух котов при перевозке

В московском аэропорту Шереметьево начали служебное расследование, связанное со смертью двух котов в самолете авиаперевозчика «Аэрофлот», который летел из Нью-Йорка в болгарскую Софию через Москву.

Пассажир российской авиакомпании перевозил с собой трех кошек: одну отправили трансфером сразу в Болгарию, а остальных ему пришлось взять с собой. Из-за правил «Аэрофлота», мужчине пришлось сдать питомцев в багаж, сообщает Baza.

Во время пересадки в Шереметьево пассажиру сказали, что его переноски с котами «швыряют» на разгрузке. Дождавшись получения багажа, мужчина увидел перевязанные веревками разбитые переноски.

После получения раздавленных клеток, мужчина взял животных с собой в салон самолета. Однако одна из пострадавших кошек скончалась во время полета, а вторая — по прибытии. Летевшая трансфером кошка также пострадала — у нее диагностировано сильное обморожение.

Представители «Аэрофлота» заявили, что ответственность за гибель питомцев лежит на компании «Шереметьево Хэндлинг», работающей с багажом. Администрация аэропорта уже начала служебное расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следственный комитет назвал причину катастрофы SSJ 100 в Шереметьево.