Суд пожалел хулиганку, стрелявшую по машинам на Большой Посадской

Суд пожалел хулиганку, стрелявшую по машинам на Большой Посадской
Суд прекратил уголовное преследование. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Петроградский районный суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении горожанки, которая стреляла по машинам.

Инцидент произошел еще 20 марта рядом с домом 24/2 по улице Большой Посадской. По данным следствия, женщина примерно в 01:22 выстрелила из пневматического многозарядного пистолета в автомобиль марки «Тойота». В результате у автомобиля оказалось разбитым заднее стекло.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, ущерб от действий хулиганки оценили в 6 050 рублей.

В судебном заседании хозяйка машины заявила ходатайство о прекращении уголовного дела. Нарушительница возместила стоимость ущерба в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти со стрельбой задержали пьяного похитителя топлива. Водитель «ВАЗ 21074» заправил автомобиль в деревне Чудцы и уехал, не заплатив.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб стрельба суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец избил соседку из-за ее котов
Торговые центры Петербурга просят Роспотребнадзор ускорить открытие
Аноним заставил эвакуироваться петербургские суды
Роспотребнадзор анонсировал проверку россиян на иммунитет к Covid-19
Из-за аномальной жары в Петербурге зацвели водоемы: невыносимый запах ...
В Петербурге на Благодатной улице на дереве застрял енот
Суд пожалел хулиганку, стрелявшую по машинам на Большой Посадской
Подхватившие коронавирус медики и работники скорой помощи получат выплаты