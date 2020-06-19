Суд пожалел хулиганку, стрелявшую по машинам на Большой Посадской

Петроградский районный суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении горожанки, которая стреляла по машинам.

Инцидент произошел еще 20 марта рядом с домом 24/2 по улице Большой Посадской. По данным следствия, женщина примерно в 01:22 выстрелила из пневматического многозарядного пистолета в автомобиль марки «Тойота». В результате у автомобиля оказалось разбитым заднее стекло.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, ущерб от действий хулиганки оценили в 6 050 рублей.

В судебном заседании хозяйка машины заявила ходатайство о прекращении уголовного дела. Нарушительница возместила стоимость ущерба в полном объеме.

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