Торговые центры Петербурга просят Роспотребнадзор ускорить открытие

Торговые центры Петербурга просят Роспотребнадзор ускорить открытие
Предприниматели уверены, что одновременное возращение торговых центров к работе позволит избежать скопления людей. Фото: pixabay.com

Петербургские торговые центры обратились к городскому управлению Роспотребнадзора с просьбой об открытии до третьего этапа, во время которого планировалось возвращение к работе ТЦ.

Предприниматели обещают строжайшее соблюдение всех санитарных мер для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей. О том, что торговые центры смогут возобновить деятельность только на третьем этапе снятия ограничений заявила главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Сроки начала этого этапа по-прежнему неизвестны.

Под официальным документом, который заверен подписью представителей почти 40 крупнейших ТЦ Северной столицы, таких как ТРЦ «Галерея», «Невский центр» и других. Ответа на письмо от ведомства еще не получили. Составители обращения отмечают, что одновременное открытие торговых центров по всему городу позволит избежать массового скопления покупателей, а значит — безопасно распределит поток людей. Авторы также подчеркивают, что действующие ограничительные меры губительны для предпринимателей и нарушают гражданские интересы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТЦ на Пулковском шоссе могут продать за миллиард рублей.

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