Торговый центр на Пулковском шоссе хотят продать за миллиард рублей

Холдинг X5 Retail Grouр, в состав которого входят такие сети супермаркетов, как «Пятерочка» и «Перекресток», планирует избавиться от торгового центра на Пулковском шоссе.

Здание торгового центра площадью более 23,5 тысяч квадратных метров продается за миллиард рублей. Соответствующее объявление появилось на «Авито». По словам продавца, ТЦ расположен на земельном участке в 5,5 гектаров, который также перейдет в собственность нового владельца. В здании проведена вся необходимая коммуникация, есть тепло, свет, холодная и горячая вода.

На данный момент площади торгового центра в полном объеме сдаются арендаторам. В частности, в нем расположены Hoff, Детки и М.Видео. Аренда в здании обходится в 42 тысячи рублей за квадратный метр. Отметим, что сделка имеет все шансы стать одной из крупнейших на рынке торговой недвижимости в Санкт-Петербурге за 2020 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 50% петербургского Вагонмаш перейдут в собственность группы компаний «Синара» из Екатеринбурга.