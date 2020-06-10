ФАС одобрила сделку по приобретению 50% петербургского Вагонмаша группой Синара

ФАС одобрила сделку по приобретению екатеринбургской «Синарой» 50% петербургского производителя вагонов для метро «Вагонмаша».

В ведомстве отметили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции, сообщает «Коммерсант».

«Синара – Транспортные Машины» входит в группу «Синара» российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 49% «Вагонмаша» принадлежит «Кировскому заводу», 51% — чешской Skoda Transportation.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арабская компания готова купить половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге. О возможной продаже ТРЦ «Галерея» стало известно весной 2018 года. В покупке была заинтересована американская инвестиционная компания Hines.