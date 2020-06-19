«Что-то не поделил с таксистом»: спорящие водители перегородили проезд по Бассейной

&#171;Что-то не поделил с таксистом&#187;: спорящие водители перегородили проезд по Бассейной
Водитель перегородил проезд. Фото: vk.com/spb_today

На Бассейной улице автомобилисты перегородили дорогу, заставив остальных участников движения ожидать в пробке. По словам очевидцев, между водителями произошел конфликт.

О сложившейся ситуации на дороге стало известно сегодня, 19 июня. На опубликованных кадрах в Сети можно увидеть, что дорожные разборки заставили других участников движения остановиться.

«Гонщик что-то не поделил с таксистом», — написал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Завершились ли разбирательства к настоящему моменты – неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гонщик на Lada завершил поездку двойным сальто на Большевиков. Очевидцы предположили, что лихач сел за руль в нетрезвом виде.

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