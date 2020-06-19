Гонщик на Lada завершил поездку двойным сальто на Большевиков

На проспекте Большевиков лихач не совладал с управлением, «прогулялся» по трем полосам и перевернулся. Водитель смог самостоятельно выбраться из транспортного средства.

Авария случилась сегодня, 19 июня. Видеозапись с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как машину марки Lada носит по проезжей части из одной стороны в сторону, а после она дважды опрокидывается и оказывается «вверх тормашками». Лихач выбрался из машины, как ни в чем не бывало.

В комментариях пользователи пишут, что у водитель мог избежать ДТП, другие предположили, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист отделался травмой ноги после ДТП с легковым автомобилем на Типанова.