Гонщик на Lada завершил поездку двойным сальто на Большевиков

Гонщик на Lada завершил поездку двойным сальто на Большевиков
Машина перевернулась, водитель вылез самостоятельно. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Большевиков лихач не совладал с управлением, «прогулялся» по трем полосам и перевернулся. Водитель смог самостоятельно выбраться из транспортного средства.

Авария случилась сегодня, 19 июня. Видеозапись с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как машину марки Lada носит по проезжей части из одной стороны в сторону, а после она дважды опрокидывается и оказывается «вверх тормашками». Лихач выбрался из машины, как ни в чем не бывало.

В комментариях пользователи пишут, что у водитель мог избежать ДТП, другие предположили, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист отделался травмой ноги после ДТП с легковым автомобилем на Типанова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скончался от COVID-19 завотделением больницы Святого Георгия
На Кубинской улице задержали петербуржца, который перевозил 760 граммов ...
Агрессивная петербурженка получила условный срок за удар полицейского
Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
«Что-то не поделил с таксистом»: спорящие водители перегородили ...
Эксперты Роскачества дали советы по выбору правильной черешни
Россиянам разрешили загорать и купаться без масок
Начались продажи китайского аналога «Гелендвагена»