Мотоциклист отделался травмой ноги после ДТП с легковушкой на Типанова

Мотоциклист отделался травмой ноги после ДТП с легковушкой на Типанова
Мотоциклист вылетел на газон. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Типанова произошло ДТП с участием мотоцикла. По словам очевидцев, пилот получил травмы.

Авария случилась в пятницу, 19 июня, у дома №3. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что «железный» конь вылетел на газон, а иномарка осталась с разбитым передним бампером на проезжей части. По словам очевидцев, мотоциклист остался жив, он отделался травмой ноги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кола». По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. Есть пострадавшие.

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Мотоциклист отделался травмой ноги после ДТП с легковушкой на Типанова
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