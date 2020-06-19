Агрессивная петербурженка получила условный срок за удар полицейского

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Фото: pixabay

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Фото: pixabay

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении петербурженки, которой вменяют применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 13 апреля этого года в Колпино. По данным следствия, пьяная горожанка в помещении 80 отдела полиции, куда ее доставили за административное правонарушение, ударила сотрудницу в грудь, сопротивляясь личному досмотру.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, потерпевшая получила ушиб мягких тканей.

Горожанка полностью согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. С обвиняемой взыскали 5 тыс. рублей моральной компенсации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга избил соседку из-за ее котов. Теперь мужчина окажется в суде.