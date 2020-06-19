Петербуржец избил соседку из-за ее котов

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, избившего свою соседку-кошатницу.
Инцидент произошел в январе текущего года в подъезде. По данным следствия, обвиняемый вышел из себя из-за содержания соседкой в квартире большого количества животных. И в ходе ссоры он избил женщину твердым тупым предметом в различные части тела.
Как сообщили в прокуратуре города, житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.
Уголовное дело рассмотрит суд.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице суд пожалел горожанку, стрелявшую по машинам. Нарушительница возместила стоимость ущерба в полном объеме.