Петербуржец избил соседку из-за ее котов

Соседа не устроило большое количество котов в соседней квартире. Фото: pixabay

Соседа не устроило большое количество котов в соседней квартире. Фото: pixabay

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, избившего свою соседку-кошатницу.

Инцидент произошел в январе текущего года в подъезде. По данным следствия, обвиняемый вышел из себя из-за содержания соседкой в квартире большого количества животных. И в ходе ссоры он избил женщину твердым тупым предметом в различные части тела.

Как сообщили в прокуратуре города, житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело рассмотрит суд.

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