В Красносельском районе не нашли причину неприятного запаха, на который жаловались местные жители

В Санкт-Петербурге представители комитета по природопользованию проверили жалобы жителей Красносельского района на загрязнение воздуха.

Информация о неприятном запахе в районе дома №68 по улице Маршала Казакова в Красносельском районе города стала распространяться в социальных сетях и СМИ. Это заинтересовало экологов. Как объяснили в пятницу, 19 июня, в пресс-службе ведомства, специалисты выехали к месту, где, по словам местных жителей, значительно превышена концентрация вредных веществ в атмосфере.

Однако проверка не показала превышения нормы опасных веществ в воздухе. Вопрос о неприятном запахе остается открытым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за аномальной жары в Северной столицы раньше времени начали цвести сине-зеленые водоросли в водоемах, что стало причиной нестерпимой вони рядом с ними.