Ученые объяснили, почему купание в море может быть опасным

Виной респираторных и инфекционных заболеваний является грязная вода, поэтому нужно тщательно выбирать место для купания. Фото: pixabay.com

Виной респираторных и инфекционных заболеваний является грязная вода, поэтому нужно тщательно выбирать место для купания. Фото: pixabay.com

Британским ученым удалось установить, что купание в море может провоцировать респираторное и инфекционные заболевания.

К такому выводу они пришли, опросив более 2,6 тысяч любителей морского отдыха среди жителей Англии и Уэльса. Оказалось, что 24% респондентов испытывали симптомы простуды или инфекционных заболеваний глаз, ушей, кожи. Среди тех, кто воздерживается от плавания, аналогичные жалобы поступили лишь от 7%.

При этом связь кишечных инфекций с морскими заплывами учеными подтвердить не удалось, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в научном издании Water Research. Специалисты отмечают, что отдых у водоемов безусловно полезен для здоровья, однако нужно с умом подходить к выбору места для купания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в водах Балтийского моря впервые за несколько десятков лет заметили дельфинов.