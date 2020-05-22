В Балтийском море поселились дельфины

Дельфины дружат так же как люди. Фото: pixabay.com

Дельфины дружат так же как люди. Фото: pixabay.com

У финских берегов, поблизости от города Турку замечены редкие гости — бутылконосые дельфины.

Этот вид дельфинов редко встречаются в Балтийском море и, тем более, в финских территориальных водах, пишет газета Helsingin Sanomat. У финских берегов их встречали в 1905 и 1953 годах.

Ученые убедительно просят всех, кто заметит дельфинов, не приближаться к ним и не вызывать ажиотаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исследователи изучили повадки животные в Акульем заливе на западе Австралии. В этом регионе дельфины используют морские губки для кормления: рыба, которой они питаются, живет глубоко в иле и дельфины часто ранят себя, когда охотятся.