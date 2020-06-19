В Ленобласти будут судить отца, убившего собственного сына

В Ленобласти будут судить отца, убившего собственного сына
Мужчина в приступе гнева, спровоцированном алкоголем, убил своего сына ножом. Фото: pixabay.com

Следственные органы Всеволожского района Ленинградской области признали виновным жителя поселка имени Свердлова в убийстве собственного сына.

Согласно материалам правоохранителей, вечером 24 августа прошлого года отец большого семейства в собственном доме вместе со старшими сыновьями распивал алкогольные напитки. Злоупотребление спиртным привело к возникновению конфликта между 55-летним мужчиной и одним из сыновей.

В результате ссоры преступник схватил нож и ударил 31-летнего пострадавшего прямо в грудь. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и молодой человек скончался на месте происшествия. Сейчас уголовное дело по данному факту направлено в суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на берегу Финского залива на мужчину и женщину с ножом напал неизвестный. Оба доставлены в больницу.

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В Ленобласти будут судить отца, убившего собственного сына
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