Петербург поможет семьям с детьми-инвалидами с покупкой жилья

Петербург поможет семьям с детьми-инвалидами с покупкой жилья
Семьям с детьми-инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку или строительство жилья. Фото: pixabay.com

Городские власти предоставят семьям с детьми-инвалидами соцвыплаты на покупку или строительство жилья.

Об этом сообщили в Смольном. Градоначальник Александр Беглов подписал постановление, которое устанавливает порядок предоставления социальных выплат для самой незащищенной категории граждан, которые нуждаются в жилье.

Эти семьи смогут получить сертификат, который подтверждает их право на получение соцвыплаты за счет городского бюджета.

Граждане смогут использовать эти деньги для приобретения жилья различными способами. Власти Петербурга ожидают, что это поможет быстрее улучшить жилищные условия местным жителям и снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми-инвалидами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подхватившие коронавирус медики и работники скорой помощи получат выплаты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети-инвалиды жильё смольный соцвыплаты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мае рынок новостроек в России обвалился в два раза
Петербургские медики получили почетные знаки «За доблесть в спасении»
Петербуржцы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в почти 1,9 тыс. УИК
Метро Петербурга готово вернуться к обычному режиму работы
Петербург поможет семьям с детьми-инвалидами с покупкой жилья
Гидрометцентр: россиян ждет сухой и жаркий июль
В Ленобласти будут судить отца, убившего собственного сына
Ученые объяснили, почему купание в море может быть опасным