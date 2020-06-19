Петербург поможет семьям с детьми-инвалидами с покупкой жилья

Семьям с детьми-инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку или строительство жилья. Фото: pixabay.com

Семьям с детьми-инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку или строительство жилья. Фото: pixabay.com

Городские власти предоставят семьям с детьми-инвалидами соцвыплаты на покупку или строительство жилья.

Об этом сообщили в Смольном. Градоначальник Александр Беглов подписал постановление, которое устанавливает порядок предоставления социальных выплат для самой незащищенной категории граждан, которые нуждаются в жилье.

Эти семьи смогут получить сертификат, который подтверждает их право на получение соцвыплаты за счет городского бюджета.

Граждане смогут использовать эти деньги для приобретения жилья различными способами. Власти Петербурга ожидают, что это поможет быстрее улучшить жилищные условия местным жителям и снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми-инвалидами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подхватившие коронавирус медики и работники скорой помощи получат выплаты.