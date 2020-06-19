Нажимные гарнитуры REHAU в Москве

Копания REHAU уже семь десятилетий уверенно держит позиции на мировом рынке. Профильные системы, окна, мебельная фурнитура и комплектующие – эта продукция популярна во многих странах мира, а имя бренда давно стало символом качества, надежности и долговечности. Компания постоянно совершенствует технологии и материалы, поэтому выбирая окна и двери REHAU, доверьтесь мнению профессионалов.

Профильные системы, окна и двери этой марки прекрасно вписываются в интерьеры и экстерьеры загородных домов, квартир и офисов. Благодаря высокому качеству материалов и внедрению инновационных технологий служат они очень долго и рассчитаны минимум на несколько сотен тысяч циклов открытия и закрытия. Чтобы конструкции верой и правдой служили на протяжении всего срока, стоит использовать только оригинальные комплектующие REHAU. Конструкция и материал каждого элемента тщательно продуманы, профессионально выполнены и тщательно испытаны, ведь от качества фурнитуры напрямую зависит срок службы всей системы.

Характеристики нажимных гарнитуров LINEA DESIGN

Гарнитуры LINEA DESIGN дополняют комплектацию светопрозрачных профильных конструкций и подходят для готовых окон и дверей REHAU.

Дверные и оконные ручки, которые предлагает компания, обладают такими характеристиками:

идеально совмещаются с системами REHAU (70 и 60 мм);

легко и просто устанавливаются с помощью винтов;

прекрасно вписываются в дизайн частных домов, офисов, квартир, межкомнатных дверей, магазинов и проч.;

устойчивы к износу и долговечны.

Дверные и оконные ручки REHAU LINEA DESIGN отличаются простым и эргономичным дизайном и подходят любому интерьеру. Устанавливаются они как накладка на дверь и фиксируются винтами. Предусмотрено два размера нажимных гарнитуров, потому в комплекте идут два варианта винтов. Монтаж занимает буквально несколько минут и справится с ним даже простой новичок, но всегда лучше доверить эту работу профессионалам.

Ручка обеспечивает плавное открытие и закрытие запорного механизма. Благодаря гладкой и лаконичной поверхности за такими нажимными гарнитурами просто ухаживать и они надолго сохраняют свой эстетичный вид. На ручку и накладку нанесено специальное покрытие, которое защищает от царапин и легко очищается от загрязнений. В качестве ухода достаточно периодически очищать гарнитур и смазывать механизм.