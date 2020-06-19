20 июня жителей Ленобласти ждут дожди и до +24

Субботний день, 20 июня, пройдет в Ленинградской области с кратковременными дождями.

Согласно информации регионального главка МЧС России, этой ночью в Ленобласти пройдут ливни и грозы, а температура воздуха опустится до +12…+17 градусов. Порывы северо-восточного, восточного ветра достигнут 5-10 метров в секунду.

Днем в первый день выходных за окном будет от +19 до +24 градусов. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду.

Из-за ожидаемых осадков МЧС рекомендует водителям быть осторожными на дорогах. Если поднимется сильный ветер, то автомобили лучше парковать подальше от щитов и деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласно прогнозу Гидрометцентра, россиян ждет сухой и жаркий июль. При этом специалист подчеркивает, что данный прогноз — предварительный.