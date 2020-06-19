Синоптики: Россию ждет третья волна тепла

Следующая неделя в центре европейской части России начнется с очередной волны тепла.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила в интервью «Российской газете», что похолодание задержится в европейской части России еще на несколько дней: самым прохладным днем станет воскресенье, 21 июня. Тепло начнет возвращаться с понедельника, и уже к среде воздух прогреется до +24…+29 градусов. Дожди не прогнозируется.

Паршина также рассказала, что на Урал и Дальний Восток, наоборот, придет похолодание. В субботу на Урале будет не более +24 градусов, а до вторника будет не теплее +20 градусов. На Дальнем Востоке будет немного прохладнее, чем обычно. Потепления не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ждет сухой и жаркий июль. В Гидрометцентре подчеркнули, что данный прогноз — предварительный, в конце июня информация может быть скорректирована.